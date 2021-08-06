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خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»:ضبط 9978 مواطن لعدم ارتداء كمامة

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خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»:ضبط 9978 مواطن لعدم ارتداء كمامة خالفوا تعليمات كورونا ..«الداخلية»:ضبط 9978 مواطن لعدم ارتداء كمامة

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اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9978) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (234) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (771) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قالت الداخلية في بيان صادر اليوم الجمعة :«أن الحملات أسفرت على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (9978) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9945) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (33) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة. تحرير (771) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق. ضبط (234) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1460) أرجيلة«.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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