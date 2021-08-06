انتشال جثة عامل اختنق في خزان صرف صحي بمنزل في بني سويف

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انتشلت قوات الشرطة بالتعاون مع الأهالي، جثة عامل، لقى مصرعه، إختناقًا عقب غرقه داخل خزان للصرف الصحي خاص بأحد المواطنين «طرنش» اليوم الجمعة، بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا، بسقوط عامل يدعى «محمد. م. م» 45 عام، داخل خزان منزلي للصرف الصحي خاص بأحد المواطنين بقرية صفط راشين بمركز ببا، أثناء اجراءه عمليه تطهيره.

ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتقال رجال الإنقاذ وقوة مركز شرطة ببا إلى القرية وتحرير محضر بالحادث.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة من رجال مباحث مركز شرطة ببا، أنه أثناء قيام عامل يدعى «محمد. م. م» مقيم قرية دشطوط، يبلغ من العمر 45 عاما، بأعمال تطهير وكسح خزان للصرف الصحي خاص بمنازل أحد المواطنين بقرية صفط راشين يدعى «أحمد. ع. ا»، سقط في الخزان، واختنق نتيجة انبعاث الغازات، وجرى انتشال جثته، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المشرحة، تمهيدُا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث.

من جانبه قال المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا،إن خدمة الصرف الصحي بقرية صفط راشين في طريقها للتشغيل خلال شهرين أو اكثر قليلا حتى يتمكن الأهالي من تشغيلها وإنتهاء معاناتهم مع الخزان المنزلية في أطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .