وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع والمفتي والضباط والعاملين بالشرطة بالعام الهجري الجديد

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بعث اللواء محمود توفيق «وزير الداخلية» برقية تهنئة إلى الفريق أول محمــد زكـى، القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء بنص البرقية: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى. إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة التي نسترشد منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص في العطاء.. داعين الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد. حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح خطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء بنص البرقية: «يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى، متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً، وأن يهيىء لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح لتحقيق الإستقرار لمصرنا الغالية ولشعبها العظيم. وكل عـــــــام وسيادتكم بخـــــير».

كما بعث السيد وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأخرى للدكتور شوقى علام- مفتى جمهــورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.

جاء بنص البرقية: «يَسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى. إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التي تعد في حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور. حفظ الله مصر.. ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية.. وكــــل عـــام وأنتــم جميعــاً بخيـــر».