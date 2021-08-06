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اليابانيون يحيون ذكرى «هيروشيما» بالملابس السوداء والورود والصلاة على أرواح الضحايا

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اليابانيون يحيون ذكرى «هيروشيما» بالملابس السوداء والورود والصلاة على أرواح الضحايا اليابانيون يحيون ذكرى «هيروشيما» بالملابس السوداء والورود والصلاة على أرواح الضحايا

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أحيا اليابانيون الذكرى الـ 76 لضحايا هيروشيما بالصلاة والوقوف دقيقة صمتًا ووضع الورود أمام النصب التذكاري للضحايا في حديقة السلام بالمدينة (مكان سقوط القنبلة) التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية، في الوقت الذي تستضيف فيه طوكيو دورة الألعاب الأوليمبية.

ولم تتم دعوة جمهور كبير إلى المراسم التي تدعو إلى السلام، لكن تم بثها مباشرة، والتزم المشاركون بارتداء الملابس السوداء وأقنعة الوجه درءًا لتفشي ، حيث تشهد اليابان ارتفاعًا في الإصابات بالوباء، وحضر ناجون وأقرباء عدد من الضحايا.

وقال رئيس بلدية هيروشيما، كازومي ماتسوي، إن هذه المأساة علّمت الإنسانية أن تهديد الآخرين من أجل الدفاع عن النفس لا يفيد أحداً.

وفي 6 أغسطس عام 1945، ألقت طائرة حربية أمريكية قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما وقتلت 140 ألف شخص، فضلًا عن 74 ألف قتيل جراء القنبلة الذرية التي أُلقيت على ناجازاكي، 9 أغسطس من العام نفسه، لتستسلم اليابان بعد 6 أيام.

المصرى اليوم

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