بسبب لفظ خارج.. ابن شعبان عبدالرحيم يُهاجم عمر كمال: «عيب جدًا»

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هاجم الفنان الشاب عدوية شعبان عبدالرحيم، مطرب المهرجانات، عمر كمال، بسبب الأزمة التي تسبب فيها الأخير بتلفظه بكلمة خارجة، في إحدى حفلاته في الساحل الشمالي، حيث استبدل كلمة من الأغنية بلفظ خارج.

وكتب بوست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بنشر فيديو للأغنية، إذ قال: «السمع أخلاق لأن الفن فيه كل الصفات الحلوة والاحترام والذوق والأدب وقبل كل ده الأخلاق».

وتابع «عدوية»، قائلاً: «إحنا بقينا في زمن ولا في فن ولا في حياء ولا حتى احترام للناس اللي بتسمع، ظلمو نفسهم ومش عارفين يتعدلو ويبقو بشر كويس ويسمعوا طبيعي من غير قلت أدب، اللهم لا شماتة في الناس».

وأضاف عدوية، إذ قال: «بس ده بجد عيب جدا وما يصحش معلش يا صديقي مش هدعمك في الغلط».