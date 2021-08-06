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الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان بعد هجوم صاروخي جديد ..

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الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان بعد هجوم صاروخي جديد .. بالفيديو الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في جنوب لبنان بعد هجوم صاروخي جديد ..

جي بي سي نيوز :- للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان، ردا على هجوم صاروخي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أطلقت في عدد من البلدات في الجولان والجليل الأعلى بعد إطلاق 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن ثلاثة من تلك الصواريخ سقطت في داخل لبنان، وتم اعتراض 10 أخرى، فيما سقطت الستة الباقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأكد الجيش أنه قصف المناطق اللبنانية التي أطلقت منها هذه الصواريخ، فيما أفاد مراسل RT بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع إطلاق الصواريخ في جنوب البلاد.

ولفتت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال تلال كفرشوبا والهبارية في منطقة العرقوب.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة، فيما قررت سلطات بلدية كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل فتح الملاجئ للمواطنين للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وتبنى "حزب الله" اللبناني العملية، قائلا إنه أطلق عشرات الصواريخ من عيار 122 ملم على أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

ويأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخين أطلقا من لبنان على الجليل، وشن الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.

المصدر: RT + وكالات


جي بي سي نيوز

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