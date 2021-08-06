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في زواج ابنه أعز أصدقائه عرفيا ..«الأسرة» تُلزم رجل الأعمال بإعلان زواجه ونسب طفلته

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في زواج ابنه أعز أصدقائه عرفيا ..«الأسرة» تُلزم رجل الأعمال بإعلان زواجه ونسب طفلته في زواج ابنه أعز أصدقائه عرفيا ..«الأسرة» تُلزم رجل الأعمال بإعلان زواجه ونسب طفلته

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قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس «بثبوت زواج سيدة شابه شرعا من زوجها رجل الأعمال الشهير، كما قضت المحكمة بثبوت نسب مولودتها الصغيرة له .

كانت المدعية استئنافت على حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول دعواها، وقالت أمام المحكمة بأنها تزوجت من رجل الأعمال الشهير في عام 2014، بعد أن استغل وفاة والدها واقترب منها لكونه أعز أصدقاء والدها، وأنها وافقت على الزواج منه لاعتباره سندها الوحيد بعد الوفاة .

وقالت المدعية في دعواها بأن زوجها سرق منها عقد الزواج العرفي الخاص بها بعد عام من الزواج عندما علم بحملها واصرارها على استكمال الحمل، إضافة إلى أنه تخلي عنها، حاولت خلال شهور حملها إقناعه باثبات نسب طفلته إلى انه رفض وظل يتنصل منها، فكان رد فعله صادما لها .

تابعت المدعية بأنها أوضعت طفلتها داخل احدى مستشفيات النساء والتوليد الشهيرة، وقدمت للمحكمة اخطارا من المستشفى يفيد دخولها في عام 2016 ووضعها مولودتها، وقالت المستأنفه بان سبب زواجها من شخص يكبرها ب30 عاما ليس طعما في ثروته بل اعتبرته سندها في الحياة بعد وفاه والدها .

وأضافت المدعية بان سبب اللجوء للمحكمة لرفض المستانف ضده الاعتراف بطفلته وعدم تمكنها من اثبات نسبها أو استخراج شهادة ميلاد لها .

خلال نظر محكمة الاستئناف الدعوى قدمت المدعية عقد الزواج العرفى الذي يفيد زواجها من المدعى عليه رجل الاعمال الشهير في عام 2014، وكان العقد مستوفيا للشروط وموقع عليه شاهدى اثبات، إضافة إلى إنه مزيل بتوقيع رجل الاعمال الشهير، وقدم المستشار سمير زين الدين محام المستشأنفه للمحكمة حافظة مستندات بها صورة عقد زواجهما العرفى وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأنف ضده رجل الاعمال الشهير، وتبين أن الرقم القومى المدون في عقد الزواج العرفى يطابق الرقم القومى الخاص ببطاقة الرقم القومى لرجل الاعمال، كما تبين للمحكمة عدم حضور المستأنف ضده رجل الاعمال الشهيره ومحاميه الجلسة رغم إعلانه اعلانا قانونيا وبذات الجلسة فوضت النيابة الرأي للمحكمة التي قضت في نهاية دعواها بثبوت زواج المستأنفه شرعا، إضافة إلى ثبوت نسب طفلتها الصغيرة لرجل الأعمال .

المصرى اليوم

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