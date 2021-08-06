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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتـاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وقال «توفيق» في التهنئة: «يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نتهيأ لإستقبال العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، سيادة الرئيس، إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسًا عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة في حماية مصر وأبناءها والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها في قادم الأيام ومستقبل التحديات. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. ووفق خُطا سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء.. إنه تعالى على كل شىء قدير».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى- رئيــس مجلس النواب.. بمناسبة العام الهجرى الجديد

جاء بها:- بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والنجاح. إننا نستلهم من إحتفالنا بتلك الذكرى الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية لتحقيق الأمن والإستقرار لوطننا الغالى. وفقكم الله وسدد خطاكم.. ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث وزير الداخلية «برقية تهنئة إلى المستشارعبدالوهاب عبدالرازق- رئيــس مجلس الشيوخ.. بمناسبة العام الهجرى الجديد

جاء بها:- بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. ونحن إذ نتوجه لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى بتلك المناسبة المُباركة.. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة هذا الوطن المفدى. حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء بها:- بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1443هـ يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التي نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار.. استكمالاً للجهود المضنية في مجال التنمية والبناء. حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

جاء بها:- يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشر صحيح الدين الحنيف داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات. وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.