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‎بتخفيض 20%... طرح السلع الغذائية واللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

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‎بتخفيض 20%... طرح السلع الغذائية واللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية ‎بتخفيض 20%... طرح السلع الغذائية واللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

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تواصل وزارة والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو الجاري.

‎وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد طرحت مناقصة رقم 4 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 اكتوبر2021، لطرحه على بطاقات التموين وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة.

‎على جانب أخر تستمر وزارة التموين في استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم » لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك في إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر» لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهي إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا.

المصرى اليوم

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