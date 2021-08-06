محافظ الجيزة يكلف بإنشاء قاعدة بيانات لإحتياجات المراكز والمدن من المنشآت الخدمية

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن غير المدرجة في مبادرة «حياه كريمة» بحصر كافة الإحتياجات من المنشأت التعليمية والصحية والخدمية وشبكات البنية التحتيه والمرافق لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية يتم الأستفادة منها مستقبلاً لإدراجها في خطط العمل المستقبلية لتقديم خدمات أفضل لمواطنى القرى بالمراكز والمدن .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز ومديرى المديريات الخدمية لوضع خطه عمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تحسين الخدمه المقدمة للمواطنين ودعم المناطق التي بحاجه.

كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بالتنسيق مع المراكز والمدن ورصد الإحتياجات من محطات المياة والصرف الصحى وإعداد خرائط توضيحية وبيانات مدققه لأطوال الشبكات والوصلات لكل منطقة ليكون مرجعاً يتم الاستناد إليه في حال الحاجة إليها.

وأكد ان الدولة تعمل على جميع المستويات لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها مع اعطاء أولوية لقرى الريف المصرى في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واطلاقه لمبادرة حياه كريمة التي ستساهم في رسم البسمه وإحداث تغير شامل لوجه الريف المصري.

واطلع المحافظ من الأجهزة المعنية على نسب تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركزى الصف وأطفيح مشدداً على ضرورة الانتهاء من الاعمال قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك المشروعات.