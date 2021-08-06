أخبار عاجلة

مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
تقرير: قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية تم فضحها لمدة 3 أسابيع -
حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية! -
أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل -
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر -
تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم -
استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء -
جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

درة تواصل تصوير حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر»

Print
درة تواصل تصوير حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر» درة تواصل تصوير حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر»

لاقتراحات اماكن الخروج

تواصل الفنانة درة تصوير حكاية «غالية»، من مسلسل «زي القمر»، مع المخرجة شرين عادل، في أماكن مختلفة في القاهرة.

يدور المسلسل، في حكايات منفصلة، عبارة عن خمسة حلقات لكل حكاية، ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها «غالية» تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

العمل من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

وتعود درة للتعاون مع المخرجة عادل بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي نجاحا جماهيريا كبيرا هي «العار» والريان«.

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل «الشارع اللي ورانا» وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.

والجدير بالذكر أنها قد حصدت ردود فعل إيجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل «بين السما والأرض» مع النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل

وكانت الحكايات السابقة من زي القمر قد لعبت بطولتها النجمات الهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد.

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبولبن مع محمود حميدة وأياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى