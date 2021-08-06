درة تواصل تصوير حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر»

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تواصل الفنانة درة تصوير حكاية «غالية»، من مسلسل «زي القمر»، مع المخرجة شرين عادل، في أماكن مختلفة في القاهرة.

يدور المسلسل، في حكايات منفصلة، عبارة عن خمسة حلقات لكل حكاية، ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها «غالية» تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

العمل من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

وتعود درة للتعاون مع المخرجة شيرين عادل بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي نجاحا جماهيريا كبيرا هي «العار» والريان«.

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل «الشارع اللي ورانا» وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.

والجدير بالذكر أنها قد حصدت ردود فعل إيجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل «بين السما والأرض» مع النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل

وكانت الحكايات السابقة من زي القمر قد لعبت بطولتها النجمات الهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد.

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبولبن مع محمود حميدة وأياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.