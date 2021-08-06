محمود حسين يهنئ جيانا فاروق لتتويجها ببرونزية طوكيو 2020

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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، بالتتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال حسين في بيان رسمي: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للبطلة جيانا فاروق بالتتويج ببرونزية طوكيو 2020".

وأضاف: "تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق الميدالية التي تضاف للرياضة المصرية، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجيانا على تحقيق هذا الإنجاز الكبير"، مشيرا إلى أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأتم: "نرجوا الله دوام التقدم والتوفيق للبعثة المصرية في طوكيو لتحقيق المزيد مِن الميداليات".

وحققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 61 كجم سيدات بعد الخسارة من لاعبة الصين في مباراة الدور قبل النهائي حيث تنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخسار في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية.