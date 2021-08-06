أخبار عاجلة

مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
تقرير: قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية تم فضحها لمدة 3 أسابيع -
حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية! -
أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل -
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر -
تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم -
استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء -
جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ابها السعودي يطب التعاقد مع والتر بواليا

Print
ابها السعودي يطب التعاقد مع والتر بواليا ابها السعودي يطب التعاقد مع والتر بواليا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي ضمن حسابات، فريق ابها السعودي، للتعاقد معه خلال فرة الانتقالات الصيفية المقبلة ، خاصة فى ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء بنء على طلب من بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق، الذى يسعي للتعاقد مع ثنائي افريقي جديد، وهما بيرسي تاو، وميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني

وتقدم نادي أبها السعودي، بعرض لاستعارة والتر بواليا، مهاجم الأهلي، في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، ووضعت ادارة ناد ابها السعودي شرط من اجل اتمام التعاقدد مع والتر بواليا ، وهو استعارة اللاعب مع وجود بند أحقية الشراء في الموسم الذي يليه، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ26 عامًا، مع النادي الأهلي في عام 2025.

وشارك المهاجم الكونغولي مع الأهلي في 23 مباراة هذا الموسم، وسجل خلالهم 4 أهداف، بعد أن انضم إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير الماضي قادمًا من الجونة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم

تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم

استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء

جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان

جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان