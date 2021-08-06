ابها السعودي يطب التعاقد مع والتر بواليا

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دخل والتر بواليا، مهاجم الفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي ضمن حسابات، فريق ابها السعودي، للتعاقد معه خلال فرة الانتقالات الصيفية المقبلة ، خاصة فى ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن القلعة الحمراء بنء على طلب من بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق، الذى يسعي للتعاقد مع ثنائي افريقي جديد، وهما بيرسي تاو، وميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني

وتقدم نادي أبها السعودي، بعرض لاستعارة والتر بواليا، مهاجم الأهلي، في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، ووضعت ادارة ناد ابها السعودي شرط من اجل اتمام التعاقدد مع والتر بواليا ، وهو استعارة اللاعب مع وجود بند أحقية الشراء في الموسم الذي يليه، ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ26 عامًا، مع النادي الأهلي في عام 2025.

وشارك المهاجم الكونغولي مع الأهلي في 23 مباراة هذا الموسم، وسجل خلالهم 4 أهداف، بعد أن انضم إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير الماضي قادمًا من الجونة.