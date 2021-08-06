ألفت عمر تبدأ تصوير «إجازة مفتوحة»

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أكدت الفنانة ألفت عمر، أنها بدأت تصوير مسلسل «إجازة مفتوحة» مع النجوم شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، هشام إسماعيل، ومجموعة كبيرة من النجوم.

وتلعب ألفت عمر في المسلسل دور أماني صديقة ندى التي تلعبها لقاء الخميسي وهي شخصية ثرية قد تبدو تافهة وتهتم بالموضة فقط لكنها في الحقيقة ثرية وبعد مجموعة مواقف تصبح مدرسة موسيقى.

وهو من إخراج محمد حماقي، وإنتاج مها سليم وسينرجي، وعدد حلقاته 45 حلقة وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وكانت أخر أعمال ألفت مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل «ولاد ناس» الذي تم عرضه في رمضان الماضي.