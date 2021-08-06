مركب خوفو تصل إلى المتحف الكبير .. «شاكر» يكشف قصة تجميعها لـ«المصري اليوم»

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ودعت مركب خوفو الأولي مكانها يوم أمس الخميس إلى المتحف المصري الكبير، وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة لـ«المصري اليوم» إن مركب خوفو تصل غدا السبت إلى مقرها الأخير بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أنه قد سبق تنفيذ تجربتين بنجاح، وأوضح أن التحدي الكبير في عملية النقل كان الخروج من مكانها ثم التحدي التالي هو دخول المركب إلى مقرها الأخير في المتحف.

كما أضاف أن عملية النقل مرت بثلاثة مراحل الأولي عملية خروج مركب خوفو من مكانها، والخطوة التالية هي عملية التحرك «من إلي» والخطوة الثالثة أو الصعبة هي دخولها إلى المقر النهائي في المتحف الكبير.

وفي سياق متصل قال د. مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار لـ«المصري اليوم» إن المركب تم اكتشافها عام 1954 بالجانب الجنوبي من الهرم الأكبر وكانت موجودة في صورة 1214 قطعة مفككة وبها الحبال الخاصة بالمركب .

و أوضح كبير الأثرين أن الحاج أحمد يوسف وهو مرمم، هو من قام بجمع المركب وإعادة تركيبها إلى الشكل الأصلي لها، لافتا إلى أن عملية التجميع استلهمها من الرسوم التي توجد على المقابر المصرية القديمة إلى جانب أن الرجل قام بزيارة مدينة دمياط والعمل بها كعامل في صناعة المركب.

كما تابع أن عملية تجميع المركب وإعادة بنائها كانت صعب للغاية لأنها كانت مجمعة من خلال «العاشق والمعشوق».

ولفت «شاكر» إلى أن هناك فريق من الأثريين والمرممين ومؤسسة الجايكا يقوم بتجميع مركب خوفو الثانية مستعينين بعمل أحمد يوسف المرمم المصري الذي استطاع تجميع مركب خوفو الأولي.

كما أشار «شاكر» إلى أن مراكب الشمس كان يتم تفكيكها باعتبار أحد الأدوات التي استخدمها الملك في العالم الآخر، ولا يجوز أن يستخدمها غيره وهذا هو السبب في تفكيك المركب، ودفنها بهذا الشكل كاشفا عن مفاجأة كان المصري القديم يقوم بترقيم قطع المركب بترتيب معين حتي يتم جمعها من جديد ليستخدمها الملك عند البعث.