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ميار شريف تدخل التاريخ ببلوغ نصف نهائي كلوج نابوك للتنس

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ميار شريف تدخل التاريخ ببلوغ نصف نهائي كلوج نابوك للتنس ميار شريف تدخل التاريخ ببلوغ نصف نهائي كلوج نابوك للتنس

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تأهلت البطلة المصرية ميار شريف، إلى الدور قبل النهائي، من بطولة كلوج نابوك الرومانية، بعد فوزها اليوم على السلوفاكية كريستينا كوسوفا، بمحموعتين دون رد.

ونجحت ميار شريف في السيطرة على المباراة، وحققت الفوز بنتيجة 6-3 و 6-1، لتتأهل إلى أول دور نصف نهائي في مسيرتها الاحترافية.

وأصبحت شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تتأهل إلى الدور قبل نهائي لإحدى بطولات اتحاد محترفات التنس.

وبوصلها إلى هذا الدور وصلت شريف إلى المركز 108 عالميا، وباتت بحاجة إلى فوز وحيد لتضمن الدخول في قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العال

المصرى اليوم

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