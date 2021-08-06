أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل -
بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر -
تدشين مشاريع لدعم الكهرباء في «جزرالقمر» بـ 51 مليون درهم -
استمرار انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء -
جورج بوش يعبر عن حزنه العميق لاستيلاء طالبان على أفغانستان -
لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا" -
مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟! -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق

Print
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 181 يوماً 1965 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من منطقتي جازان وعسير.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل الهبوط.. وبرنت عند 69.33 دولار للبرميل

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"

لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"

لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"

لهذه الأسباب تنصح الحوامل الآن بأخذ جرعات لقاح "كورونا"