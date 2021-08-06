الكنائس المصرية تبدأ قداسات يومية احتفالا بصوم «العذراء» وتعاود النهضات بعد إلغائها

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تبدأ الكنائس المصرية الأرثوذكسية، غدا السبت، الاحتفال ببدء صوم السيدة العذراء مريم، بإقامة قداسات يومية، وسادت فرحة كبيرة بين الأقباط بسبب عودة تنظيم النهضات، والتي كانت الغيت العام الماضي لأول مرة منذ عقود من السنوات بسبب تفشي فيروس كورونا- والنهضة هي تلك الأمسيات الروحية التي تشمل تماجيد وترانيم ومدائح في السيدة العذراء، وهو ما يطلق عليه نهضة روحية«.

وينتهي الصوم الذي يستمر خمسة عشر يوماً في الثاني والعشرون من أغسطس من كل عام .

ولصوم السيدة العذراء مكانة كبيرة لدى الأقباط، ويندر ان يفطر فيه احد، كما تصومه الغالبية بزهد وتقشف زائد «كإطالة فترة الانقطاع عن الطعام حتى الغروب احيانا» .

ويصومه آخرون بالماء والملح «دون زيت» وبدون سمك، على الرغم من انه من أصوام الدرجة الثانية ويؤكل فيه السمك، لانه بحسب طقس الكنيسة القبطية، فصوم السيدة العذراء هو صوم من الدرجة الثانية، حيث يمتنع فيه الصائمون عن أكل اللحوم، ويُسمح فيه بأكل السمك كافة أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء والجمعة.

وقال عدد من أقباط محافظة المنيا، نفرح لأن صوم العذراء، يهل علينا الكنائس مفتوح أبوابها لأبنائها، ونكرس صومنا وصلاتنا وأن يرفع الله عن مصر والعالم وباء كورونا، بشفاعة السيدة العذراء مريم حبيبة الكل.

ومن جانبها بدأت مديرية أمن المنيا، بتعزيز الخدمات على الكنائس خاصا الكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء بكل مدينة وقرية لمدة 15 يوما.