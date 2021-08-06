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«الأسقفية» تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)

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اختتمت لجنة مدارس الأحد بالكنيسة الأسقفية اليوم الجمعة، مؤتمر تدريب الخدام تحت شعار «الجيش الأبيض» والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ٦٠ خادم وخادمة من الكنائس الأسقفية في المحافظات المختلفة.

وقال المطران سامي فوزي، رئيس اقليم اساقفة الإسكندرية، إن اللجنة اختارت اسم المؤتمر «الجيش الأبيض» لأنه مثلما يبقى الجيش الأبيض من الطاقم الطبي ساهرًا لضمان حياة المريض مهما تكلف الأمر من تعب وسهر يسهر أيضًا فريق الخدمة لضمان حياة أبدية للأطفال ومعرفتهم الجيدة بالله.

وذكر القس يشوع بخيت راعى المؤتمر، أنه تناول تدريب الخدام طرح مجموعة من الموضوعات والورش العملية عن الفرق بين القائد والمدير وإدارة وتطوير الذات وصناعة القادة ومشاكل سن المراهقة وطريقة التعامل مع المراهقين ومشاعرهم وتعديل سلوكهم، بالإضافة لتقديم محاضرة عن الدوافع التي تُحرك الطفل للسلوك وخزان الحب لدى الطفل وكيفية وضع لغة جديدة لحديث أقرب مع الطفل.

وأضاف: «تم تقديم محاضرة عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية للأطفال عند التعرض لجروح أو حروق أو كسور بالإضافة لتقديم أفكار للأشغال اليدوية والتعامل مع سن رياض الأطفال وأيضًا أفكار للعمل التطوعى من الأطفال نحو مرضى السرطان وزيارة الملاجئ».

بمشاركة 60 شابا وفتاة من المحافظات .. "الأسقفية" تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)
بمشاركة 60 شابا وفتاة من المحافظات .. "الأسقفية" تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)
بمشاركة 60 شابا وفتاة من المحافظات .. "الأسقفية" تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)
بمشاركة 60 شابا وفتاة من المحافظات .. "الأسقفية" تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)
بمشاركة 60 شابا وفتاة من المحافظات .. "الأسقفية" تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)
بمشاركة 60 شابا وفتاة من المحافظات .. "الأسقفية" تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)
بمشاركة 60 شابا وفتاة من المحافظات .. "الأسقفية" تختتم مؤتمر خدام مدارس الأحد تحت شعار الجيش الأبيض (صور)

المصرى اليوم

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