وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفي أولاد صقر بتكلفة 1.25 مليون جنيه

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة ، بالمرور المفاجئ على مستشفى أولاد صقر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي، ضمن خطة وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، لرفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و٢٥٠ ألف جنيه دعما من ميزانية المديرية.

وتفقد وكيل الوزارة جميع أماكن التطوير، وأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمستشفي، ووجه ببعض الملاحظات في التشطيبات النهائية، وسرعة تلافي السلبيات بها، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، كما تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بسكن الأطباء، وتجهيز قاعة التدريب لأطباء الزمالة المصرية بالمستشفي، والتي تسع لعدد ٣٠ متدرب، ووجه بزيادة القوى الاستيعابية للقاعة وزيادة عدد الكراسي بها، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد كافة الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، لرفع كفاءة أداء الأطباء، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمحافظة.