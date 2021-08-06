ضبط شخص انتحل صفة طبيب بمركز علاج طبيعي غير مرخص بالمنوفية

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قالت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، إنه تم ضبط شخص ينتحل صفه طبيب بمركز علاج طبيعي وتغذية علاجية غير مرخص بقريو جريس مركز اشمون.

حيث وردت معلومات لادارة العلاج الحر بمديرية الصحة تفيد بوجود شخص يدعي «خ. م .ش» منتحل صفة الطبيب ويمارس مهنة الطب والعلاج الطبيعي بمركز طبي بقرية جريس مركز اشمون وبسؤال أحد المرضي المترددين على المركز وتحريز كروت متابعة ودفاتر بأسماء المرضي أفاد ان العاملون بالمركز قاموا بإيهامهم أنه طبيب ويأتي من محافظة الجيزة وأنه مشهور في مجال تخصصه وتقاضي مبالغ مالية كبيرة تم تحريزها نظير الكشف واجراء الجلسات العلاجية لهم .

وتم التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بالتعاون مع مأمور مركز شرطة أشمون العميد مصطفي النشال والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي والتموين باشمون وتم ضبط الطبيب المزيف متلبسا اثناء ممارسة عمله المزيف ووجود حالات بالمركز تقوم باجراء الجلسات العلاجية أو الكشف الطبي وتم اتخاذ اللازم ضده وضد المركز الغير مرخص واصطحابه لقسم شرطه أشمون، ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون ٤١٥ لسنه ١٩٥٤ وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤ المعدل للقانون ٥١ لسنه ١٩٨١ الخاص بتنظيم العمل بالمنشات الطبية الخاصة.

وكذلك وجدت كميات كبيرة من الأدوية والاعشاب مغشوشة ومجهولة المصدر ولا يوجد لها شركة مصنعة وغير مصرح بتداولها ٤٦ علبه موجودة بالمركز وتم تحريزها بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون قمع الغش والتدليس رقم ٢٨١ لسنه ١٩٩٤ وكذا مخالفة القرار الوزاري الخاص بالتموين رقم ١١٣ لسنه ١٩٩٤ وان تحويل المذكور للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا حيال الامر .

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا على حياه المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياه كريمة للمواطنين.