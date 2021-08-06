وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: ما تاجر أحد بدين الله وأفلح.. وللدين رب يحميه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان: «من دروس الهجرة النبوية.. المسجد والسوق والعلاقة بينهما» بمسجد سيدي «على زين العابدين» (رضي الله عنه) بحي زين العابدين بالقاهرة، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، والدكتور مهران عبداللطيف، رئيس حي السيدة زينب نائبًا عن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور محمد محمود أبوهاشم ، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وذلك بمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأشار وزير الأوقاف إلى تجلت العناية الإلهية في الهجرة النبوية المشرفة، حين قال أبوبكر (رضى الله عنه) «قُلتُ للنَّبيِّ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) وأَنَا في الغَارِ: لو أنَّ أحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: ما ظَنُّكَ يا أبَا بَكْرٍ باثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟!»، ففي الوقت الذي تخلى عنه أهل الأرض، أدركته عناية السماء، حيث يقول الحق سبحانه تعالى: «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

وأكد وزير الأوقاف أن الهجرة المشرفة أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام كله، كما كانت خطًا فاصلًا بين عهدين؛ العهد المكي بما فيه من الصبر والثبات وقوة التحمل وبناء الرجال وقوة العقيدة الصحيحة وبناء الإنسان القوي، والعهد المدني حيث التحول إلى بناء الدولة بكل ما تعنيه بناء الدولة من معان، ومن أهم المعالم الواضحة في بناء المدينة المنورة التي أسسها سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ والمعلم الأول هو المسجد؛ فالمسجد بيت الإيمان وبيت المؤمنين، وكما قال الحكماء: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ..» .

وأضاف الوزير: المسجد يعني القيم، والأخلاق، والرحمة والأمانة والوفاء، وإلى جانب المسجد الذي هو رمز للجانب الروحي، أسس النبي (صلى الله عليه وسلم) السوق كرمز للجانب الحياتي، وفي هذا معانٍ؛ الأول: من انفصلت سلوكياته في السوق عن سلوكياته في المسجد، فهو على خطر عظيم، وبعبارة أخرى؛ من لم يكن سوقه كمسجده فهو على خطر عظيم، حيث يقول الحق سبحانه: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ»، يقول أهل العلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ومن لم تنهه الصلاة عن الغش والاستغلال والاحتكار وتطفيف الكيل والميزان، فلا صلاة له، والمسجد لا يعني أبدًا المتاجرة بدين الله .

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من تاجروا بالدين لم يفلحوا، ومن يتاجر بدين الله وببيوت الله فلن يفلح أبدًا، لأن للدين ربًا يحميه.

وشدد وزير الأوقاف على أن الدين قائم على التوازن بين حاجات الروح والجسد، وهذا ما تجسد في الآيات الكريمة في سورة الجمعة يقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» لذا كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) القدوة والمثل؛ فكان يقول: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي» فجمع في دعائه بين طلب صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وهذا ما تعمر به الحياة، فالمؤمن يعمر الدنيا بالدين، ولا يخربها باسم الدين.

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة