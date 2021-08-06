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بعد ساعات من القبض عليه ... حسن شاكوش يحيي حفلاً بالساحل الشمالي

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بعد ساعات من القبض عليه ... حسن شاكوش يحيي حفلاً بالساحل الشمالي بعد ساعات من القبض عليه ... حسن شاكوش يحيي حفلاً بالساحل الشمالي

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أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش حفلاً فجر أمس بأحد، القرى الساحلية، بعد ساعات من القبض عليه أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي.

ونشر عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع من الحفل الذي أحياه، وذلك عقب الإفراج عنه لإتهامه بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية، حيث أقر أنها ملكه وليس لديه الآن مستندات تفيد ملكيته، فقررت النيابة حجز السيارة، وإخلاء سبيله.


وكانت الأجهزة الأمنية قبضت على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عقب توقيفه من قبل رجال الشرطة بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية، بالمخالفة لقانون المرور، داخل منتجع في الساحل الشمالي.

و منذ فترة أتهم الجمهور حسن شاكوش، بتقليد الفنان محمد رمضان، بسبب تقليد طريقة ملابسه وتصرفاته المثيرة للجدل.

لأنه أطل على جمهوره ممسكاً أسداً بين يديه، وبعدها خطف الأنظار بتغيير شامل ومفاجئ في ملابسه وظهوره بشكل مختلف عن إطلالاته السابقة، وأصبح يشبه رمضان بشكل كبير.

المصرى اليوم

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