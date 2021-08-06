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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية
نفذت 1424 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1424 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 77 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.
ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية أو المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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