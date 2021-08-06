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مدرب جيانا فاروق : تعرضنا لظلم تحكيمي لكن حققنا إنجاز تاريخي

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مدرب جيانا فاروق : تعرضنا لظلم تحكيمي لكن حققنا إنجاز تاريخي مدرب جيانا فاروق : تعرضنا لظلم تحكيمي لكن حققنا إنجاز تاريخي

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أكد محمد عبدالرجال جودة مدرب جيانا فاروق لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه أن اللاعبة تعرضت لظلم خلال مباراتها أمام الصينية تشياويان ين لتكتفي بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو.
أضاف أن قرارات التحكيم كانت غريبة على الإطلاق خاصة وأن جيانا كانت هي الأحق بالوصول للنهائي حيث أن الجميع يعلم قواعد الكاراتية ويعلم ما حدث من قرارات غريبة في نهاية المباراة.
أوضح عبدالرجال أنه على الرغم من ذلك فإنه لابد من تقديم التهنئة لجيانا فاروق على الإنجاز التاريخي الذي حققته وهي ميدالية تاريخية ستضاف إلى رصيدها ورصيد الإتحاد في أول مرة تشارك فيها الكاراتيه بالأوليمبياد.
انتهت المبارة بالتعادل 1-1، لتحتكم اللاعبتان إلى تصويت الحكام.. حيث منح 3 حكام أصواتهم للاعبة الصينية، مقابل صوتين لجيانا.

المصرى اليوم

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