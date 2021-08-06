ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة… «صناع الخير» تُطلق قافلة طبية بقرية بهيج بالإسكندرية

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انطلقت،أمس، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة حياة كريمة ولجنة الإغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية، وذلك بقرية بهيج مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وتأتي تلك القافلة ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ المبادرة الرئيسة «حياة كريمة»، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء واشراف وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن تعاون صناع الخير، مع مؤسسة حياة كريمة، ورئاسة مجلس الوزراء، وجامعة الإسكندرية، ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وهيئة التأمين الصحي، لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة بقرية بهيج مركز برج العرب بالإسكندرية يأتي في إطار النهج الذي تتبعه صناع الخير، في مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة.

«صناع الخير» تُطلق قافلة طبية موسعة بقرية بهيج بالإسكندرية

«صناع الخير» تُطلق قافلة طبية موسعة بقرية بهيج بالإسكندرية

وأوضح عبدالفتاح، أن القافلة قدمت الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضي غير القادرين، في تخصصات: العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والاذن – الأمراض النفسية والعصبية – طب المناطق الحارة – العمليات الجراحية – الأطراف الصناعية – الأورام –مؤكدا أن تنظيم القافلة تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

وأكد الدكتور حسام المصري، مستشار رئيس الوزراء الطبي ورئيس اللجنة الطبية والإستغاثات بمجلس الوزراء، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في القري الأشد احتياج في مواقعهم ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالي في هذه القري ويضمن سرعة التدخل الطبي وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

يذكر أن التعاون بين مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة، متواصل لتقديم كافة الخدمات النوعية للارتقاء بالإنسان المصري أينما وجد وأن الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل قرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية هو أولوية لحيث سبق للمؤسستين التعاون وصندوق تحيا مصر في تنظيم سلسلة قوافل طبية شاملة ضمن مبادرة قطار الخير لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظة سوهاج كما سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حماية من خلال دعم المناطق الحدودية وبخاصة الأسر غير القادرة من سكان الوديان والتجمعات البدوية بوديان سانت كاترين بوسط سيناء وسكان التجمعات الصحراوية بحلايب والشلاتين وقرى النوبة والمناطق الأشد احتياجا بالوادي الجديد غرب مصر.