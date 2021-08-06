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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة جيانا فاروق بفوزها بالميدالية البرونزية في منافسات رياضة الكاراتيه ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة مباراة نصف النهائي بين جيانا فاروق ومنافستها اللاعبة الصينية حيث تواجد الوزير بالصالة المستضيفة لمنافسات الكاراتيه بطوكيو لمؤازرة اللاعبة، كما سيحضر غدا مباراة المنتخب الوطني لليد امام اسبانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أكد وزير الرياضة علي الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والشباب المصري، ومتابعته لمشاركات أبطال مصر في البطولات الرياضية الدولية، وتحفيز سيادته لهم لتقديم أفضل أداء، مشيراً أن هذا الدعم يعد بمثابة الحافز الكبير للاعبي مصر للفوز بألقاب مختلف البطولات التي يخوضونها.

ويبلغ عدد ما حصدته البعثة المصرية حتي الآن ٤ ميداليات برونزية بواقع ميداليتين للاعبة هداية ملاك وسيف عيسي في منافسات التايكوندو، وميدالية لكيشو في المصارعة الرومانية، والميدالية الرابعة للاعبة جيانا فاروق.

وينتظر المصريون الانجاز التاريخي الذي يأملون لمنتخب كرة اليد تحقيقه بالفوز غدا أمام منتخب اسبانيا، والفوز بالميدالية البرونزية كأول ميدالية أوليمبية تحقق علي مستوي الألعاب الجماعية.