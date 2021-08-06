مكافآة خاصة في الإسماعيلي لتحفيز اللاعبين للفوز علي الأهلي

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رصد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، مكافآة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني بقيادة إيهاب جلال، مكافآة خاصة لتحفيزهم لتحقيق الفوز علي الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي، مع الأهلي، " الأربعاء " في المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون، والتي ستجري علي ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية.

و يستأنف الإسماعيلي، تدريباته " السبت "، استعداداً للمواجهة، بعدما منح إيهاب جلال، لاعبيه راحة سلبية " الجمعة "، من التدريبات بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة المنقضية.

ويحتل الإسماعيلي، المركز الحادي عشر في جدول المسابقة برصيد 36 نقطة، ويسعي لاعبوه لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم نحو فرق وسط الجدول.