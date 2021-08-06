«الداخلية» تنهى استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

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أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس» من المنطقة الأثرية بالهرم إلى المتحف المصرى الكبير؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

وتقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق الفيوم اليوم الجمعة من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السابعة والنصف، ثم البدء في التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية في تمام الساعة التاسعة والنصف في اتجاه المتحف المصرى الكبير، الأمر الذي يستلزم تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور؛ وذلك على النحو التالى:- التحويلة الأولى: للقادم من الفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية، يسلك نفقا أسفل طريق الواحات فيميناً المطلع المؤدى اتجاه طريق الواحات فيميناً مطلع الطريق الدائرى اتجاه المريوطية، والاستمرار في السير اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبيني للوصول لمناطق ميدان الرماية.

والتحويلة الثانية: للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوى ومتجه إلى ميدان الرماية، يتم الصعود لمطلع الطريق الدائرى من مناطق كيلو 4.5 والاستمرار بالسير والنزول اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبيني واستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدي إلى شارع البحر الأعظم وصولاً لميدان الرماية.

والتحويلة الثالثة: للقادم من أعلى الزراعي ووصلة المريوطية من أعلى الدائري ويرغب في النزول يساراً اتجاه ميدان الرماية، يسلك المنزل المؤدى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى والدوران والعودة من فندق الواحة اتجاه الدائرى والصعود من المطلع الأول للطريق الدائرى والنزول اتجاه منزل المنصورية أو اللبيني اتجاه ميدان الرماية.