بمناسبة العام الهجرى.. الداخلية تمنح السجناء زيارة إستثنائية

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قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء زيارة إستثنائية بمناسبة الإحتفال بإستقبال العام الهجرى الجديد عام 1443 هجرى، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات خلال الفترة من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس.

وتحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .