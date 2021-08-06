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قافلة طبية للكشف عن النزلاء بسجن المنصورة

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قافلة طبية للكشف عن النزلاء بسجن المنصورة قافلة طبية للكشف عن النزلاء بسجن المنصورة

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قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى سجن المنصورة العمومى ضمت مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 255 نزيل من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

ومن خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الأطراف الصناعية لـ39 نزيل بمنطقة سجون برج العرب.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

المصرى اليوم

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