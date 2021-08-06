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"الأمن الاقتصادي" يواصل حملاته الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون

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"الأمن الاقتصادي" يواصل حملاته الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون "الأمن الاقتصادي" يواصل حملاته الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3224 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 12880 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد ، و20 قضية فى مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 58 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، و1405 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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