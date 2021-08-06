رئيس جامعة كفرالشيخ: نولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية في مختلف التخصصات

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور تقييم أكاديمية البحث العلمي والذي يصدر سنويا في آخر شهر يونيو من كل عام حيث حصلت مؤخرا مجلة علوم الحاسب الآلي لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة على تقييم 6 من 7، كما تم تقييم مجلات الطب البيطري ٧ من ٧والتربية الرياضية ٧من٧.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي بأنه للمرة الأولى يكون للجامعة 14 مجلة علمية مقيمة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهي«٤ مجلات لكلية الزراعة، الطب البيطري والتربية الرياضية، الصيدلة، التربية العامة، التربية النوعية، التجارة،الآداب، العلاج الطبيعي، التمريض والحاسبات والمعلومات».

وأوضح أن المجلات تهتم بنشر البحوث العلمية المتخصصة والمعلومات والأفكار الجديدة في مختلف التخصصات، وخصوصا الأبحاث العلمية الأصلية النظرية والتطبيقية، والتي خضعت لقواعد التقييم العلمي والأوراق المحلية والدولية التي يتم نشرها وتسعى الجامعة إلى تدويل مجلاتها العلمية لتكون متاحة لكل العالم.

وأشار د. دسوقي إلى أن المجلات تنشر أوراق جديدة لم تنشر سابقا أو تم تقديمها إلى مؤتمرات، وكذلك الآراء والمقالات التي تتميز جميعا بالحداثة والتجديد وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى خدمة الباحثين والتي تقدم إسهاماً ملموساً في المجال، لتحقيق رسالة الكلية والجامعة .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى تنوع إصدار المجلات العلمية الدورية لكليات الجامعة، والذي يعكس جهود إدارة الجامعة المبذولة لدعم وتعظيم البحث العلمي والنشر الدولي وربطه بالتنمية الشاملة للدولة تحقيقا لرؤية مصر 2030 م، لمساعدة شباب الباحثين على نشر بحوثهم العلمية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بما يساهم في تقدم الكليات والجامعة في التصنيفات العالمية.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ الشكر لكل السادة القائمين على المجلات العلمية بالجامعة والسادة الناشرين والسادة العمداء والوكلاء والسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين.