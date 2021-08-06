السير على خطى رونالدو .. 4 أسباب تدعم رحيل ميسي عن برشلونة

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لن يلعب ليونيل ميسي رسميًا لبرشلونة بعد الآن. ظهر الحائز على الكرة الذهبية 6 مرات لأول مرة مع فريق برشلونة الأول في عام 2004 وقضى 17 موسماً رائعاً مع النادي على أعلى مستوى.

الحائز على 34 لقبًا كبيرًا، يترك ميسي للنادي إرثًا غنيًا. أسطورة حقيقية للعبة وأعظم لاعب في برشلونة على الإطلاق، تمتع ميسي بعلاقة طويلة ومثمرة مع العمالقة الكاتالونيين.

على الرغم من أن ميسي ظهر لأول مرة فقط في عام 2004، انتقل الأرجنتيني إلى برشلونة في أوائل عام 2001 بعد أن أثار إعجاب مديري برشلونة في ديسمبر 2000.

دعونا نلقي نظرة على 4 أسباب تدعم رحيل ميسي عن برشلونة..

4- الفوز بالكرة الذهبية مع فريق مُختلف:

فاز ليونيل ميسي بستة جوائز الكرة الذهبية " البالون دور" حتى الآن في مسيرته الكروية المذهلة، وقد جاءت كل هذه الجوائز خلال فترة وجوده مع برشلونة.

غالبًا ما كانت الانتقادات موجهة إلى ميسي لعدم تحدي نفسه في بطولات الدوري المختلفة. الآن وقد أتيحت الفرصة للاعب البالغ من العمر 34 عامًا للقيام بذلك، فلن يكون من المفاجئ رؤية ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى مع فريق آخر. في الواقع، هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة هذا العام.

الكرة الذهبية هي أرقى جائزة فردية في كرة القدم، وليونيل ميسي هو اللاعب صاحب التتويج الأكثر بهذه الجائزة. الفوز بالجائزة كلاعب مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان سيكون بالتأكيد وسيلة جيدة لترسيخ إرثه.

3- أفضل هداف في دوري جديد:

ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في الدوري الإسباني على الإطلاق. سجل اللاعب الأرجنتيني الدولي أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري، وحصل على مركزه كأسطورة الدوري الإسباني.

احتل كريستيانو رونالدو، خصم ميسي اللدود، لقب أفضل هداف في الدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية. إذا انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، فهناك احتمال كبير أن يكون النجم هو أفضل هداف في دوري الدرجة الأولى أو الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ليس هناك من ينكر عظمة ليونيل ميسي. ومع ذلك، يُنظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه أصعب دوري في العالم، وإذا تمكن المهاجم من تكرار براعته في تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني في إنجلترا، فقد يصبح الجدل من جانب واحد.

2- الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان:

أنفق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الملايين في سعيهما لتحقيق النجاح في دوري أبطال أوروبا، لكن لم يذق أي من الفريقين طعم الانتصار حتى الآن.

وبلغ باريس سان جيرمان نهائيات المسابقة عام 2020، بينما فعل مانشستر سيتي نفس الشيء الموسم الماضي. انتصر بايرن ميونيخ وتشيلسي خلال تلك المناسبات، واستمر الناديان في الاستثمار بكثافة هذا الصيف في سعيهما للفوز بأهم مسابقة للأندية في أوروبا.

يمكن أن يثبت ليونيل ميسي أنه عنصر الحسم. غالبًا ما كانت قدرته العالمية هي الفارق بين فوز برشلونة وخسارة برشلونة، وكل من يوقع على المهاجم الصغير سيكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بالمسابقة هذا الموسم.

1- يمكن أن يفوز ميسي بدوري مُختلف:

فاز ليونيل ميسي بالدوري الإسباني عشر مرات. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، فقد تم إجراء مقارنات بين ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث فاز رونالدو بالدوري في ثلاث دول مختلفة.

كان كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من القوى المهيمنة في دوريهما في السنوات الأخيرة. في حين أن مانشستر سيتي هو حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن احتكار باريس سان جيرمان للليجا 1 كان قويًا في السنوات الأخيرة، إلا أن المفاجأة قد حدثت الموسم الماضي وتفوق ليل وفاز بلقب الدوري.

يتمتع ميسي بفرصة ممتازة للفوز بالدوري في إنجلترا أو في فرنسا إذا قرر الانتقال إلى أحد هذه الأندية. يفتخر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بخزانة الكؤوس ويمكن أن يضيف لقبًا جديدًا قريبًا إلى رصيده.