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محافظ بورسعيد يؤكد أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية

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محافظ بورسعيد يؤكد أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية محافظ بورسعيد يؤكد أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية

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استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ، بديوان عام المحافظة ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات وسبل التعاون بين الطرفين .

وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة ، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات.

ومن جانبه ، أشاد النائب سليمان وهدان بالطفرة التنموية التى حققتها محافظة بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان ، والتى جاءت من منطلق خطة التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد ، مؤكدا على أهمية التعاون المستمر بين النواب والتنفيذيين بما يحقق أفضل مستوى للمواطن.

المصرى اليوم

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