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القوى العاملة : تعيين 82 شاباً والتفتيش على 316 منشأة بكفر الشيخ

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القوى العاملة : تعيين 82 شاباً والتفتيش على 316 منشأة بكفر الشيخ القوى العاملة : تعيين 82 شاباً والتفتيش على 316 منشأة بكفر الشيخ

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 82 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 121 شاباً.

وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 374 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة، مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يوليو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 316 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 173 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 161 منشأة انتهت بتحرير 29 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

المصرى اليوم

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