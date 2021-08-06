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العثور على جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي بطوخ

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العثور على جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي بطوخ العثور على جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي بطوخ

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تمكن أهالي قرية العمار دائرة مركزشرطة طوخ بمساعدة قوات الإنقاذ من انتشال جثة غريق مجهولة الهوية كانت طافية بمياه الرياح التوفيقي أمام القرية وتم نقلها للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة، وكشف ملابساتها.

تلقت مديرية امن القليوبية بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العمار التابعة لمركز طوخ انتقلت قوة من مباحث مركز طوخ وتم إنتشال الجثة وتبين أنها لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر أسمر الوجه، يرتدى ملابسة كاملة ولاتوجد معه ثمة أوراق أو مستندات تدل على شخصيته.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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