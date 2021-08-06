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استنفار الأجهزة التنفيذية بالمنيا تحسبا لتبعات ارتفاع درجة الحرارة

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استنفار الأجهزة التنفيذية بالمنيا تحسبا لتبعات ارتفاع درجة الحرارة استنفار الأجهزة التنفيذية بالمنيا تحسبا لتبعات ارتفاع درجة الحرارة

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شهدت محافظة المنيا، استعدادات كاملة لمواجهة أي طارئ يتعلق بحالة الطقس، واستنفرت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدني طاقاتها، تحسبا لأي طارئ.

وتشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة يصل الي ٤٤ درجة بالمنيا.

و شددت إدارة مرور المنيا من تواجدها بالمحاور المرورية، علي الطرق السريعة بين مدن وقري المحافظة، و بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي.

وشددت مديرية أمن المنيا من التعليمات لقطاعي الجنوب والشمال بتخصيص فرق متنقلة من قطاع المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدني تحسبا لأية طوارئ، بحيث تتمكن من الوصول لمكان الحدث سريعا .

المصرى اليوم

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