وكيل أوقاف السويس: لم نرصد مخالفات خلال صلاة الجمعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «من دروس الهجرة النبوية: المسجد والسوق والعلاقة بينهما» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع حديثه من منبر مسجد الساحة الحسينية بالحرفين التابع لإدارة أوقاف فيصل مشيرا أن الشريعة الإسلامية جاءت بمنهج وسطي متكامل، يقيم التوازن في حياة الناس بين العبادة والعمل، ويحرص على ما ينفعهم في عاجلهم وآجلهم، ومعاشهم ومعادهم حيث يقول سبحانه وتعالى «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» ويقول سبحانه وتعالى «وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَ نصيبك من الدنيا» ويقول جل وعلا «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون».

وأضاف «راضي» في خطبته أن أول ما حرص عليه نبينا صلي الله عليه وسلم بعد هجرته المشرفة، واستقراره بالمدينة المنورة، هو بناء المسجد وإقامة السوق، ليكونا أول قواعد بناء الدولة ، وليؤكد صلي الله عليه وسلم على العلاقة بين المسجد والسوق ،وبمعنى أدق بين العبادة والعمل ،ففي المسجد يربي المسلم على تقوية علاقته بخالقه ( عزوجل ) وتتكون شخصيته السوية التي تبني ولا تهدم ،وتعمر ولا تخرب ،كما أن المسجد مصدر لبث روح التآلف بين الناس ،وتعميق معاني الاخوة والألفة والرحمة بينهم ،فتنعكس هذه القيم على الفرد والمجتمع في تعاملاتهم، وسائر جوانب حياتهم.

وأكد أننا في أشد الحاجة أن ندرك العلاقة بين العبادة والعمل حتي يتحقق لدينا الصلاح والإصلاح، ونحقق مفهوم الإسلام الشامل، الذي يحمل الخير للبشرية كلها ،تأسياً بنبينا صلي الله عليه وسلم الذي كان يدعوا ربه عزوجل ،فيقول «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي».

وختم مناشدآ لجموع الشعب المصري بصفة عامة وشعب السويس الباسل بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله داعيا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر.