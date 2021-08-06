جيانا فاروق لمدربها : «أنا آسفة.. كان نفسى أجيبلك ذهب»

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اعتذرت البطلة المصرية جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه من مدربها بعد التتويج بالميدالية البرونزية عقب الخسارة من منافستها الصينية المصنفة الأولى أولمبيًا، في دور نصف نهائى في أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت جيانا فاروق لمدربها عقب تحقيق البرونزية: «أنا آسفة.. كان نفسي أجيبلك ذهب».

سطرت جيانا فاروق اسمها بأحرف من نور في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ لعبة الكاراتيه، باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية.



وحققت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق (26 عاما) ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي لوزن 61 كيلوجراما من بطلة الصين .



وحققت جيانا، ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، على كل من البيروفية ألكسندرا فانيسا جراندي ريسكو 2-0، بضربتي «يوكو»، ثم الأوكرانية أنيتا سيروجينا 2-1، والمغربية ابتسام صديني 5-0.غير أنه لم يحالفها الحظ في المباراة الرابعة في هذا الدور أمام الصربية يوفانا بركوفيتش، لتحتل المركز الثاني في المجموعة.



ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

وتقديرا لهذا الانجاز غير المسبوق، قررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر بعد غد (الأحد) .

وكشفت اللجنة الإعلامية لبعثة مصر في الأولمبياد أن القرار جاء نتيجة الإنجاز الذي حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر في منافسات الكاراتية، هي الأولى في تاريخ اللعبة التي تقام منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لأول مرة.

وكانت مصر أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من سيف عيسى في وزن 80 كجم، وهداية ملاك في وزن 57 كجم في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية- الرومانية لوزن 67 كجم.وفي حال تمكن المنتخب المصري لكرة اليد من الفوز في مباراة المركز الثالث على إسبانيا غدا السبت، فإنها ستحصل على ميدالية أولمبية خامسة.

وجيانا فاروق صاحبة تاريخ طويل وسجل حافل في لعبة الكاراتيه التي رحلتها معها في عمر 6 سنوات، ففي عام 2009، فازت بالميدالية الذهبية في بطولة هراديك كرالوف في منافسات 14-15 سنة حر، والميدالية الذهبية في بطولة هراديك كرالوف في وزن أقل من 54 كجم، والميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للناشئين بالجزائر، والميدالية الذهبية في بطولة البحر الأبيض المتوسط للناشئين في الجبل الأسود، والميدالية الذهبية لكأس العالم للناشئين في اليونان، الميدالية الذهبية لكأس العالم للشباب في اليونان.

وفي عام 2011، فازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب بماليزيا.وفي العام التالي 2012 فازت بالميدالية الذهبية في الدوري العالمي للشباب للكارتيه في إسبانيا.

وفي عام 2013، فازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 سنة بإسبانيا، والميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2013 في مرسين في تركيا في وزن 61 كجم كوميته، والميدالية الذهبية في ألعاب التضامن الإسلامي 2013 في فلمبان في إندونيسيا في وزن 61 كجم كوميتيه.

كما حققت في عام 2014 حققت ذهبية بطولة العالم عام 2014 في برلين ألمانيا في وزن 61 كجم كومتيه، وذهبية فريق كومتيه في نفس البطولة، وذهبية بطولة أفريقيا للفرق في السنغال. وفي عام 2015 فازت بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 2015 في برازافيل.

وفي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2018 في إسبانيا، حققت جيانا الميدالية الفضية بعد خسارتها في النهائي أمام السلوفينية تاسا ريستك.

وفي نفس العام، فازت بميدالية برونزية في منافسات 61 كجم كوميتيه للسيدات في بطولة العالم للكاراتيه 2018 التي أقيمت في مدريد، وحصلت على الميدالية الذهبية في بطولة الكاراتيه الأفريقية في كيجالي، وفازت بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للكاراتيه.

وفي عام 2019، مثلت جيانا فاروق مصر في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في الرباط بالمغرب، وفازت بإحدى الميداليات البرونزية في وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات، وفازت بالميدالية الذهبية وزن تحت 61 كجم في الكوميتيه في بطولة الكاراتيه الأفريقية في بوتسوانا.

وشاركت جيانا في الدوري العالمي للكاراتيه في فئة 61 كجم في سالزبورج في عام 2020، وحققت الميدالية البرونزية بعد الفوزعلى لاعبة الفلبين بنتيجة 4–3. كما حققت الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا بالمغرب، والميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي في دبي.

وفي عام 2021، شاركت جيانا في الدوري العالمي للكاراتيه في فئة 61 كجم في لشبونة في البرتغال، وحققت الميدالية الفضية بعد خسارتها من لاعبة صربيا. لتواصل مسيرتها وسجلها الحافل بالبطولات بهذا الإنجاز التاريخي في أولمبياد طوكيو.