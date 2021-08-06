«من البلكونة: أنا قتلت مراتي هاتولها الإسعاف».. جريمة زوجية جديدة في ميت نما بقليوب

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قال شهود عيان في شارع المدارس بمنطقة ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب، إن المتهم بقتل زوجتة عقب طعنه لها بالسكين وقف في بلكونة الشقة ينادي على المارة في الشارع قائلا «انا قتلت مراتى هاتوا لها الإسعاف وسمعوا صراخ أطفالة في الشقه».

أضاف الجيران أنهم هرعوا إلى الشقة محل الواقعة بالطابق السابع في عمارة «عصام» كما يطلقون عليها فوجدوا الزوجة ملقاه على أرضية حجرة النوم وبها طعنات عديدة في البطن والظهر وقد فارقت الحياة وسط بركة من الدماء وأولادة الثلاثة أعمارهم ما بين عام ونصف وثلاث سنوات يصرخون من الخوف.

وأكد الجيران أنهم قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور وأثناء وجود قوة من الشرطه في الشقه حاول المتهم إلقاء نفسة من الطابق السابع من شقته محل الواقعه محاولا الإنتحار إلا ان الأهالى منعوه وتم السيطرة علية.

ولفت الجيران إلى ان المتهم من سكان ميت نما أما زوجته فهى من منطقة حلوان، وأن والدة المتهم اشترت له هذه الشقة وانتقل اليها منذ حوالي 3 سنوات للعيش فيها وأنه كان يعمل بائع متجول ولم يلاحظ الجيران على المتهم وزوجته أي مشاكل ومشاجرات سابقة.

وفي السياق انتقل فريق من نيابة مركز قليوب إلى الشقة محل الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة وتحفظت على السكين أداة الجريمة وقررت ارسالها للمعمل الجنائي كما قررت التصريح بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغا بقيام عامل يدعى «محمد ش» بقتل زوجته بسلاح أبيض سكين ثم حاول الإنتحار بالقفز من بلكونة الشقة وذلك لخلافات زوجية بينهما.

انتقلت قوة امنية لمكان البلاغ وتبين وفاة ربة منزل وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتوصلت التحريات أن المتهم وزوجته انتقلا للسكن حديثا في منطقة خلف مجمع المدارس بمنطقة ميت نما دائرة مركز قليوب وانهما يسكنان في شقه بالطابق السابع باحدى العمارات بالمنطقة.

وبالفحص تبين أن المتهم نشبت مشادة مع زوجته وتشاجر معها بسبب خلافات زوجية فتعدى عليها بسكين وقتلها أمام أطفالهما وحاول الإنتحار بإلقاء نفسة من بلكونة الشقة ولكن قام الأهالي بالسيطرة علية ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.