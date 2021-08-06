محافظ بورسعيد يستقبل مدير إدارة مرور بورسعيد الجديد

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، العقيد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد الجديد، والذى تولى منصب مدير ادارة مرور بورسعيد خلفآ للعميد محمد بصلة الذي تم ترقيته بالإدارة العامة لمرور القاهرة في حركة التنقلات الأخيرة بوزارة الداخلية.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود العميد محمد بصلة في فرض النظام وتطوير أسلوب العمل داخل إدارة مرور بورسعيد خلال فترة عمله ببورسعيد، وتعاونه الدائم مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.

وتمنى المحافظ للعقيد محمد المصرى، مزيدا من التوفيق والتقدم في منصبه بإدارة مرور بورسعيد، لافتا أن بورسعيد ذات طبيعة خاصة وتتطلب العمل الدؤوب لمواصلة النجاحات التي تحققها بورسعيد في كافة المجالات، كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية ودور رجال إدارة مرور بورسعيد في دعم خطط المحافظة التنموية وتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال تنظيم الحركة بالطرق والميادين وتحقيق السيولة المرورية، وإنجاز مهام المواطنين في قطاع المرور.