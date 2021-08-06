شاهد التجربة الثانية..‏⁧ حكمات كرة يد يشاركن في قيادة مباراة بدورة بجدة

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"تخته": تمهيد لبناء فريق بمختلف المناطق يمثل المملكة ببطولات إقليمية ودولية

تسعى الاتحادات الرياضية لإعداد فتيات سعوديات للدخول في مجال التحكيم الرياضي؛ وذلك بدعم من وزارة الرياضة من أجل توسيع نطاق مشاركاتها الرياضية في جميع الألعاب والأنشطة المختلفة.

وفي التفاصيل التي عرضها تقرير برنامج صباح السعودية، تقام في النادي الأهلي بجدة دورة أكاديمية متخصصة في مجال تحكيم لعبة كرة اليد تمهيداً لبناء فرق نسائية في هذه اللعبة للمشاركة في بطولات دولية وإقليمية.

وأوضحت "آية العبيدي" -حكم كرة يد-، أنها كانت تملك خبرة بسيطة في هذه اللعبة ولديها اهتمام ورغبة بأن تكون من أوائل الفتيات اللواتي يدخلن مجال التحكيم الرياضي بعد إتاحة الفرصة للمرأة الدخول في مجال التحكيم في السعودية، مشيرة إلى احتياجهن لتجارب وحضور مباريات أكثر لتعلم المزيد من أساسيات وقواعد اللعبة التي تتضمن الكثير من التفاصيل، متمنية رؤية العنصر النسائي السعودي في مجال التحكيم قريباً.

ونوهت "راجين بخش" -أكاديمية في المجال الرياضي بدور وزارة الرياضة- في إتاحة الفرصة للنساء لممارسة الرياضة وتحكيمها وتدريبها على نطاق واسع وكبير مما يسهم في رفع معدل صحة المرأة وحيويتها ونشاطها، وهذا له الأثر الإيجابي على أسرتها ومجتمعها.

واعتبرت "نهى الغامدي" -مدربة رياضية الدورة-، أنها خطوة جيدة، لافتة في هذا الصدد إلى أن دخول المرأة المجال الرياضي يساهم في تحقيق أحد بنود رؤية المملكة 2030 والتي تتمثل في زيادة ممارسي الرياضة من 13٪ إلى 40٪ ويساعد في تحسين جودة الحياة، وفيما يعد التركيز واللياقة البدنية العالية من أهم أدوات الحكم داخل الملعب خاصة في لعبة مثل كرة اليد.

وذكر الحكم الدولي محمود تخته، أن هذه الدورة هي التجربة الثانية لاتحاد كرة اليد بعد المنطقة الشرقية وتعتبر الخطوة الأولى في إعداد حكام مستجدات في هذه اللعبة تمهيدًا لبناء فريق في مختلف المناطق وتأهيله للمشاركة في بطولات عربية وإقليمية ودولية.