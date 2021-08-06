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المتحدث باسم طالبان لشبكتنا: سنشكل حكومة إسلامية شاملة.. والأمن أولويتنا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
شاهد كيف تعامل مقاتلو طالبان مع مراسلتنا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:13 صباحاً
مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟!
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
هذه الدولة تسجّل أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
أين السر في الخروج الأمريكي السريع من أفغانستان؟
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
هزيمة واشنطن في أفغانستان..من المسؤول بايدن أم ترامب؟
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
والاس: أستبعد عودة قوات بريطانية لأفغانستان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
بريطانيا ترسل قوات إلى كابل لإجلاء مواطنيها
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مع الجيش الإسرائيلي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد حال الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد القصف المتبادل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 06 أغسطس 2021 02:34 مساءً
68
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
والاس: أستبعد عودة قوات بريطانية لأفغانستان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
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