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استخراج 700 شهادة مؤمنة ضد كورونا للمسافرين للخارج بالفيوم

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استخراج 700 شهادة مؤمنة ضد كورونا للمسافرين للخارج بالفيوم استخراج 700 شهادة مؤمنة ضد كورونا للمسافرين للخارج بالفيوم

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صرح الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، بأنه تم إصدار 50 شهادة مؤمنة ضد للمسافرين للخارج، ليصبح إجمالي الشهادات الصادرة حتى الآن 700 شهادة مؤمنة معتمدة للمواطنين الراغبين فى السفر والحاصلين بالفعل على جرعة أولى أو جرعتى التطعيم، وذلك من مركز تطعيم المسافرين وإصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة.

واشار إلى أن هذا المركز هو واحد من 4 مراكز تم اختيارها وسيتم إفتتاح باقى المراكز الثلاثة تباعا.

وأضافت الدكتورة نشوى مصطفى، مدير مركز تطعيمات المسافرين وإصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة، أن المركز يعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا .

المصرى اليوم

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