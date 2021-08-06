أخبار عاجلة

المتحدث باسم طالبان لشبكتنا: سنشكل حكومة إسلامية شاملة.. والأمن أولويتنا -
شاهد كيف تعامل مقاتلو طالبان مع مراسلتنا -
مذيعة في ورطة.. هاتفها يرن على الهواء والمتصل متحدث "طالبان".. ماذا فعلت؟! -
حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. والأرصاد ينبه -
هذه الدولة تسجّل أول إصابة محلية بكورونا منذ 6 أشهر -
أين السر في الخروج الأمريكي السريع من أفغانستان؟ -
هزيمة واشنطن في أفغانستان..من المسؤول بايدن أم ترامب؟ -
والاس: أستبعد عودة قوات بريطانية لأفغانستان -
بريطانيا ترسل قوات إلى كابل لإجلاء مواطنيها -
مقتل 4 فلسطينيين باشتباك مع الجيش الإسرائيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الفيوم يكرم عضوة بـ«صحة النواب» لدورها في مكافحة كورونا

Print
محافظ الفيوم يكرم عضوة بـ«صحة النواب» لدورها في مكافحة كورونا محافظ الفيوم يكرم عضوة بـ«صحة النواب» لدورها في مكافحة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، النائبة الدكتور ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية لمكافحة بالمحافظة لجهودها التي اعتبرها المحافظ «متميزة» في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء التكريم لعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزاً لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

وقالت دكتورة ميرفت عبدالعظيم، إن كل أعضاء اللجنة لم يسعوا لتكريم بل قاموا بواجبهم الذي يحتمه عليهم شرف المهنة ونداء الوطن، مشيرة إلى أن محافظ الفيوم كان داعما لكل جهود الفريق في مواجهة الوباء لتحقق هذا النجاح في مواجهة الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا