محافظ الفيوم يكرم عضوة بـ«صحة النواب» لدورها في مكافحة كورونا

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كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، النائبة الدكتور ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة لجهودها التي اعتبرها المحافظ «متميزة» في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء التكريم لعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزاً لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

وقالت دكتورة ميرفت عبدالعظيم، إن كل أعضاء اللجنة لم يسعوا لتكريم بل قاموا بواجبهم الذي يحتمه عليهم شرف المهنة ونداء الوطن، مشيرة إلى أن محافظ الفيوم كان داعما لكل جهود الفريق في مواجهة الوباء لتحقق هذا النجاح في مواجهة الجائحة.