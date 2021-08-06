بعد ساعات مما أثارته «المصري اليوم».. شركة النظافة بالإسكندرية تتدخل لرفع قمامة حديقة التحرير (صور)

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بعد ساعات من بث «المصري اليوم» على صفحتها الإلكترونية على «فيس بوك»، مأساة حديقة ميدان التحرير، المعروفة بحديقة المنشية في الاسكندرية مساء أمس، تدخلت الشركة المنوط بها أعمال النظافة في الاسكندرية، على الفور وتم رفع أكوام القمامة من الحديقة بالكامل.

وفى استجابة سريعة، وجهت الشركة معداتها فور النشر إلى موقع الحديقة وتم رفع اكوام القمامة من الداخل وكذا النافورات المعطلة.

وقال أحمد شحاتة مدير المركز الاعلامى للشركة، إنه فور نشر جريدة «المصرى اليوم»، عن المشكلة، كلف المهندس محمد عبداللطيف، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ بالشركة، ابراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضرية والخدمات المميزة، باتخاذ كل ما يلزم نحو نظافة هذه الحدائق ورفع المخلفات الموجودة بها.

وأضاف «شحاتة»، لـ«المصرى اليوم»، أنه طبقا للتعاقد المبرم مع المحافظة فإن نظافة الحدائق تخرج عن نطاق اختصاص عمل الشركة، ولكن حرصا من الشركة على نظافة المكان لاستقبال أهالي وزوار الإسكندرية وتعاونا مع أجهزة المحافظة التنفيذية تم التدخل على الفور، ورفع القمامة.

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بعد ساعات من بث مباشر لـ"المصرى اليوم" .. شركة نظافة الاسكندرية تتدخل لرفع قمامة حديقة التحرير (صور)

بعد ساعات من بث مباشر لـ"المصرى اليوم" .. شركة نظافة الاسكندرية تتدخل لرفع قمامة حديقة التحرير (صور)

استجابة لـ"المصرى اليوم" .. شركة نظافة الاسكندرية تتدخل لرفع قمامة حديقة التحرير (صور)

استجابة لـ"المصرى اليوم" .. شركة نظافة الاسكندرية تتدخل لرفع قمامة حديقة التحرير (صور)

استجابة لـ"المصرى اليوم" .. شركة نظافة الاسكندرية تتدخل لرفع قمامة حديقة التحرير (صور)

بعد ساعات من بث مباشر لـ"المصرى اليوم" .. شركة نظافة الاسكندرية تتدخل لرفع قمامة حديقة التحرير (صور)