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مصرع عاطل في مشاجرة مع تجار الخضروات والفاكهة بسوق حرازه بالفيوم

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مصرع عاطل في مشاجرة مع تجار الخضروات والفاكهة بسوق حرازه بالفيوم مصرع عاطل في مشاجرة مع تجار الخضروات والفاكهة بسوق حرازه بالفيوم

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لقي شخص مصرعه في مشاجرة مع تجار الخضروات والفاكهة بسوق درب حرازة بمدينة الفيوم، وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة بالمستشفى واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وفرضت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم كردون أمني بالمنطقة لعدم وقوع مواجهات بين اهل القتيل ووبائعى الفاكهة والخضروات مرة أخرى والقبض على الجناة والأسلحة المستخدمه في عملية القتل

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد المصري مامؤر قسم شرطة ثان الفيوم بوقوع مشاجرة ومقتل شخص يدعي حمدي .م.ح بسوق درب حرازة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس مباحث القسم وتبين من المعاينة الأولية وفاة المجني حمدي م 45 سنة عاطل إثر طعنه نافذه في بطنه

وأكدت تحريات المباحث أن سبب الوفاة مشاجرة مع إحدى العائلات والذين يقومو ببيع الفاكهة والخضراوات بسبب التعدي على إحدي السيدات من أفراد عائلة الفكهاني فقامو بالتربص للمجني وتعدو علية بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين، وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت أوامر النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بسرعة القبض على الجناة والأسلحة المستخدمه.

المصرى اليوم

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