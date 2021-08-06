قيمة عقد محمد صلاح الجديد.. ليفربول يمنح «مو» راتبا خياليا يصل إلى مليار جنيه (تفاصيل)

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من تجديد عقده رسميا مع ناديه الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعدما بدأت إدارة ليفربول سلسلة تجديد العديد من عقود اللاعبين المهمين أمثال أليسون بيكر، وفابينو، وأرلوند الجناج الأيمن.
محمد صلاح مازال هو الصفقة الأكبر والأهم في تاريخ ليفربول الحديث خاصة في ظل خروج العديد من التقارير الإنجليزية التي تشير إلى أن ليفربول سيوقع عقدا جديدا سيكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.
موقع ليفربول إيكو المقرب من النادي الإنجليزي الذي يلعب له محمد صلاح أشار إلى أنه من المحتمل أن يوقع محمد صلاح عقدا جديدا مع ناديه الإنجليزي قيمته قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويا بالرغم من اعتراف الصحيفة الإنجليزية بجنون هذا الرقم الجديد المحتمل تواجده في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، إلا أنها أكدت أن هذه الخطوة حال تنفيذها قد تحمي استثمارات ليفربول لسنوات قادمة.
ويبحث عشاق محمد صلاح على الكلمات التي تخبرهم بعقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، (عقد محمد صلاح مع ليفربول، عقد محمد صلاح مع ليفربول 2021، عقد محمد صلاح، عقد محمد صلاح مع ليفربول 2020، عقد محمد صلاح الجديد، عقد محمد صلاح في ليفربول، عقد محمد صلاح ليفربول، تجديد عقد محمد صلاح، تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، محمد صلاح يجدد عقده، عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، قيمة عقد محمد صلاح الجديد، كم عقد محمد صلاح الجديد، سعر عقد محمد صلاح مع ليفربول، سعر عقد محمد صلاح، محمد صلاح، صلاح)
وتطرق التقرير إلى أهداف ليفربول المقبلة والتى تتبلور في تجديد عقود اللاعبين المميزين بجانب محمد صلاح، أمثال ساديو ماني، وفان دايك المدافع الهولندي العملاق الذي عاد للملاعب خلال هذه الفترة عقب شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم المنصرم إثر تدخل عنيف مع بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا. منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، خاض صلاح أكثر من 200 مباراة مع الريدز وسجل 125 هدفا في المواسم الأربعة التي قضاها في آنفيلد.
وعقد محمد صلاح الجديد المزمع تفعيله خلال الأيام القليلة المقبلة، يصل إلى ما يقرب من مليار و93 ألف جنيه مصرى وفقا لما أشارت إليه صحيفة ليفربول إيكو، والتى أشارت إلى ضرورة قيام ليفربول بتجديد عقد محمد صلاح بما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.