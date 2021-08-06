محافظ القليوبية يفتتح مسجد فاطمة الزهراء بمدينة كفر شكر

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افتتح عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الجمعة، مسجد فاطمة الزهراء بمدينة كفر شكر، والذي تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، وذلك ضمن المساجد التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

تم إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية والمقام على مساحة 200 متر على ثلاثة طوابق، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه. وأدى صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات، ثم استمع الحضور إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف وتحدث فيها عن الاحتفال بالعام الهجري الجديد والذي يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بمنهج وسطي متكامل، يقيم التوازن في حياة الناس بين العبادة والعمل، لذلك كان أول ما حرص عليه نبينا (صلى الله عليه وسلم)، بعد هجرته الشريفة هو بناء المسجد ليكون أولى قواعد بناء الدولة، وتناولت الخطبة أهمية إعمار المساجد وتطويرها وإنشاء المساجد الجديدة.

وأشار إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات لافتًا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم افتتاح أكثر من 32 مسجدًا خلال العشرة شهور الماضية بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجدا حكوميا على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.